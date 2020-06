Enorme ravage bij sportcentrum Valkencourt na instorten dak: 'Maar we gaan woensdag gewoon open!'

De ravage in sportcentrum Valkencourt nadat het dak is ingestort (Foto: Martine Wubben) vergroot

De crosstrainers en loopbanden liggen door de zaal verspreid. In het dak zit een enorm gat. Door het noodweer van afgelopen vrijdag stortte een deel van het dak van sportcentrum Valkencourt in. Met een enorme ravage tot gevolg. Maar ze gaan daar niet bij de pakken neerzitten. Het hele weekend is er gedweild en puingeruimd. Want ze zijn vastbesloten woensdag gewoon open te gaan.

Imke van de Laar Geschreven door

Vol ongeloof kijkt clubmanager Martine Wubben naar de schade. Ze was vrijdagavond in het sportcentrum toen het dak plotseling instortte. "Rond half elf barstte het noodweer los. Het water liep bij de tennisbanen langs de muren omlaag. We waren net emmers aan het neerzetten en wilden met een waterstofzuiger aan de slag gaan, toen we plotseling een gigantische klap hoorden. We wisten meteen dat het niet goed was. Op dat moment stortte het dak in en stroomde het water naar binnen."

Bekijk hier de beelden die Martine maakte van de ravage na het instorten van het dak:

Wachten op privacy instellingen...

Valkencourt is lange tijd dicht geweest vanwege het coronavirus. Woensdag mogen de deuren van fitness- en sportcentra eindelijk weer openen. Dat maakt het extra zuur. Martine: "We zijn drie maanden dicht geweest. We waren zo blij dat we weer open mochten. We hadden alles opnieuw geschilderd en de fitnessapparaten anderhalve meter uit elkaar gezet. En dan gebeurt er dit."

Fitnessapparaten door de zaal

De schade is het grootst in een kleine sportzaal, waar mensen net een basic-abonnement zonder begeleiding trainen. "Godzijdank is het dak daar ingezakt en niet in het premium gedeelte, waar de groepslessen plaatsvinden. Maar alle fitnessapparaten die in de zaal stonden, zijn verloren gegaan. Die zijn kletsnat en door de zaal heen geslingerd, door de klap van het water dat ineens door het dak kwam."

Maar de lessen die vanaf woensdag gepland stonden, kunnen dus wel gewoon doorgaan. En ook de mensen met een basic-abonnement mogen komen sporten. Martine: "We zorgen dat zij in de andere zaal terechtkunnen."

fitnessapparaten zijn door de kracht van het water omgegooid vergroot

In het sportcentrum zitten ook zes tennisbanen. Met blowers en waterstofzuigers wordt geprobeerd de banen droog te maken. Want ook hier stond het water centimeters hoog.

Ook natte vloer bij de buurman

Buurman Monkey Town, van dezelfde eigenaar als Valkencourt, heeft een briefje op de deur hangen. 'Helaas gesloten in verband met waterschade', staat erop. Martine legt uit: "Het deel van het dak dat is ingestort zit vast aan Monkey Town. Daardoor is er ook waterschade in het speelparadijs. De vloer en een paar speeltoestellen waren nat en moesten gerepareerd worden. Maar dat is al weer bijna opgelost. Morgen gaat Monkey Town weer open."

Zo zag het er in Monkey Town Valkenswaard uit:

Wachten op privacy instellingen...

Fantastisch

Het hele weekend hebben alle medewerkers van Valkencourt geholpen om de ravage op te ruimen. Martine: "Op zaterdagochtend stonden hier al meer dan dertig mensen voor de deur om te helpen. Om te dweilen en puin te ruimen. Dat was fantastisch. Het laat zien hoeveel zin we hebben om onze leden weer ontvangen. Want die hebben we de afgelopen maanden wel gemist."

Hoe groot de totale schade is, moet nog blijken uit onderzoek van experts.

Het ingestorte dak van de sportzaal van bovenaf vergroot