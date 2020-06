Niet feesten en kennismaken met nieuwe stad: introductieweken voor studenten grotendeels online

8500 studenten op introductiefeest Fontys Hogescholen (Archieffoto). vergroot

Geen drukke straten, volle kroegen en grote podia tijdens de jaarlijkse introductieweek voor eerstejaars studenten. Door de komst van het coronavirus moesten de Fontys, Avans, TU en Tilburg University hun introductieweken aanpassen. De meeste opleidingen houden deze nu digitaal.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Normaal gesproken organiseren de hbo's en universiteiten aan het begin van het studiejaar allerlei activiteiten voor hun eerstejaars studenten. In de laatste weken van augustus maken de studenten kennis met hun nieuwe opleiding en stad. Fontys organiseert ieder jaar de Purple Introductieweek voor haar 10.000 nieuwe studenten. Die vind nu gedeeltelijk digitaal plaats, maar de organisatie heeft zelf twee momenten ingelast waar eerstejaars elkaar even kunnen zien.

Nicolette Koot is de project-leider van de Purple-week en vind het ontzettend belangrijk dat de jongeren elkaar ook echt fysiek ontmoeten. ''Op die eerste introductieweek worden soms vriendschappen voor het leven gesloten'', legt ze uit. ''Dat moment van binding is voor veel studenten erg belangrijk.''

De eerstejaars komen op de eerste dag samen in het gebouw van hun opleiding. Later in de week is er nog een evenement in Het Klokgebouw in Eindhoven en in de Koepelhal in Tilburg. Hier krijgen de studenten een kennismaking met de stad waarin ze gaan studeren. Daarnaast zijn er de hele week digitale evenementen waar de jongeren aan kunnen deelnemen.

TOP-week

Voor de toekomstige studenten van Tilburg University is er ieder jaar de TOP-week. Die heeft tot nu toe alleen een digitaal programma. Vice-voorzitter Féline de Vries hoopt op nog wat fysieke activiteiten. ''Daarover zijn we nu nog hard in overleg'', vertelt ze. ''Wel kunnen studenten als ze dat willen elkaar in kleine groepjes ontmoeten. We hebben de studenten namelijk per opleiding ingedeeld in groepen met aan het hoofd een mentor. Met zo'n groepje kunnen ze best fysiek deelnemen aan bepaalde activiteiten. Wel als iedereen dat wil natuurlijk.''

In Den Bosch was er ieder jaar het INTRO Festival en in Breda het HBO Intro Festival. Dit van een aantal verschillende scholen waaronder Avans, Fontys, Breda University of Applied Science en de HAS Hogeschool. Dit wordt omgezet naar een festival vanuit huis. Er is een speciaal avondprogramma waar verschillende dj's via een livestream te zien zijn.

De TU in Eindhoven organiseert een introductieweek die deels online plaatsvindt en deels offline. Met de precieze invulling van de week is de universiteit nog bezig.