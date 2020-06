Man met cocaïne en duizenden euro’s in handbagage gepakt op Eindhoven Airport

Een 33-jarige man werd afgelopen zaterdag aangehouden op Eindhoven Airport. De Koninklijke Marechaussee verdenkt hem van drugssmokkel en witwassen. Hij had 17 wikkels cocaïne en rond de 4.500 euro in zijn handbagage zitten.

De man uit Roermond wilde vanaf Eindhoven Airport vertrekken naar Spanje. Maar toen hij bij de veiligheidscontrole aankwam, bleek dat hij de drugs en het grote geldbedrag met zich meedroeg. Dat is in beslag genomen.

Reisgezel ook 6.000 euro

Hij reisde samen met een 30-jarige man die geen vaste woonplaats heeft. Die man had ook een groot geldbedrag bij zich waarvan hij niet kon verklaren hoe hij eraan kwam. De 6.000 euro is ook in beslag genomen.