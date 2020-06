Jaimy en Vivian jagen droom na en reizen met 3-jarige dochter anderhalf jaar in camper door Europa

Vader Jaimy, moeder Vivian, dochter Jaida en hun hond Moss (foto: familie Mettler). vergroot

Jaimy (32) en Vivian (28) Mettler uit Schijndel hebben alles opzij geschoven om hun droom waar te maken: door Europa trekken met hun camper. Ze zegden hun baan op, verkochten het huis en vertrokken met hun 3-jarig dochtertje en hondje richting het oosten.

Jaimy en Vivian leerden elkaar kennen op hun werk op Eindhoven Airport. Vivian werkte als coördinator passagiersafhandeling en Jaimy als projectmanager. Jaimy werkte doordeweeks fulltime en Vivian had onregelmatige diensten waardoor ze vaak in het weekend moest werken. ''We merkten dat we in een soort sleur terechtkwamen'', vertelt Jaimy. ''We werkten veel en hadden weinig tijd voor elkaar. Dat moest ook anders kunnen.''

"De camper is ons nieuwe huis en Europa ons nieuwe boompje."

Het plan te gaan rondreizen ontstond in november en in april had het stel hun huis verkocht en baan opgezegd. ''We hadden het huisje, boompje, beestje goed voor elkaar'', vertelt Jaimy. ''We hebben alleen het beestje gehouden. Nu zien we de camper als ons nieuwe huis en Europa als ons nieuwe boompje.''

Vertrek

De reacties op het plan van de familie waren wisselend. ''Sommige mensen raakten geïnspireerd door ons verhaal en vonden dat ze zelf ook moesten overwegen om zo'n stap te maken'', vertelt Jaimy. ''Andere mensen zagen alleen maar beren op de weg, maar daar trekken wij ons gelukkig niets van aan.''

Eigenlijk waren ze van plan om al in mei te vertrekken, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Na een korte testvakantie met de camper in eigen land vertrok het gezin op 20 juni.

Op een eigen YouTube-kanaal delen ze al hun ervaringen en avonturen. Op dit moment is het gezin in het westen van Duitsland, aan de rivier de Moezel. Vanuit daar trekken ze straks verder Duitsland in om via Oostenrijk naar Kroatië te reizen. ''Alles gaat echt zijn gangetje. Zolang het mooi weer is en we veel buiten kunnen zijn is het heerlijk. Als het weer slechter is en het bijvoorbeeld veel regent, merk je wel dat je in de camper dicht op elkaar zit. Dan heb je het na twee dagen wel gezien. Maar dat wisten we toen we eraan begonnen.''

Thuis wordt niet gemist

Tot nu toe zijn er maar weinig dingen die Jaimy en zijn vrouw missen van thuis. ''Voorheen was alles eigenlijk erg simpel. Ik stond op, liet de hond en bracht mijn dochter naar het kinderdagverblijf. Dan ging ik werken, kwam ik thuis en was ik heel moe. Ik kookte eten en plofte op de bank neer. Nu merk ik dat we veel meer tijd energie hebben en tijd voor elkaar.''

De familie Mettler verwacht minimaal anderhalf jaar op pad te zijn. Maar dat weten ze niet honderd procent zeker. ''Wie weet komen we onderweg wel een heel mooi plekje tegen'', zegt Jaimy. ''Iets waar we misschien wel willen blijven. Dat kan dan natuurlijk altijd nog.''

