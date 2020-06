Bedrijfskantines blijven leeg, cateraar Hutten wordt 'knoerthard' geraakt tijdens coronacrisis

Bob Hutten vergroot

Hoe vaak heeft u de laatste tijd een broodje gezond gehaald in de bedrijfskantine? Al maanden niet meer waarschijnlijk, want we werken door de coronacrisis veel thuis. En dat merken ze bij de cateraars, die die kantines vullen met de dagelijkse lunch. Het Veghelse bedrijf Hutten lijdt een miljoenenverlies dit jaar. "Het is dramatisch!"

"We zitten op 20 procent van de omzet, en er zitten tweeduizend mensen thuis", zegt eigenaar Bob Hutten. "We worden knoerthard geraakt." Aan het begin van het jaar keek Hutten nog uit naar een groei van 20 procent. Dat zou een omzet betekenen van 120 miljoen dit jaar. "Maar sinds 20 maart is er ineens een hele andere realiteit, waarin we moeten knokken om overeind te blijven. Het is ongekend hard. Een waardeverlies van het bedrijf, een exploitatieverlies, schulden die je op je moet nemen. Het lijkt echt helemaal nergens op. er moet iedere maand een miljoen bij."

Minder op de zaak

Dat het rustig is in de bedrijfsrestaurants, zie je bijvoorbeeld in de kantine van het grote hightech-bedrijf Vanderlande in Veghel. "Normaal hebben we duizend gasten per dag", zegt manager Kelvin Geerts. "Dat zijn er nu maar tweehonderdtwintig."

Zo ziet de bedrijfskantine van Vandelande eruit in coronatijd:

Hutten heeft meer dan tweeduizend mensen in dienst, dus het wordt een spannende tijd. "We moeten meebewegen met de laagconjunctuur en er komt ook een recessie aan", antwoord Bob Hutten op de vraag of er ontslagen gaan vallen. "Maar het is natuurlijk verschrikkelijk om afscheid te moeten nemen van mensen." De eerste medewerkers met een tijdelijk contract hebben al te horen gekregen, dat het einde verhaal voor hen is.

'Ik begrijp het niet'

Hutten wil graag maatwerk vanuit Den Haag, want het ene grote bedrijf is het andere niet. Bovendien snapt hij niet waarom iedereen nog steeds zoveel mogelijk thuis moet werken. "Je mag wel in een vliegtuig zitten en in een restaurant, maar naar je werk waar je makkelijk afstand kan houden, kan dan weer niet. Dat snap ik echt niet."

Toch heeft hij er vertrouwen in dat z'n bedrijf, dat al 90 jaar bestaat, de crisis overleeft. "We hadden een goede stabiele basis, dus we denken zeker dat we er doorheen komen."