Leidt een groene aansteker naar de brandstichter bij jeugdzorginstelling De La Salle? vergroot

Op vrijdag 3 april woedde er een grote brand in een gebouw van jeugdzorginstelling De La Salle in Boxtel. De vlammen sloegen metershoog uit het dak en het gebouw werd verwoest. Enkele dagen na de brand bracht de politie al naar buiten dat er sprake was van brandstichting. Er zijn inmiddels verschillende sporen gevonden die mogelijk naar de dader wijzen. Weet jij bijvoorbeeld wie er in die periode met een groene aansteker op zak liep?

Om het vuur te bedwingen moest de brandweer extra eenheden oproepen. Nadat brand was geblust werden er in de omgeving van het gebouw sporen gevonden, waaronder de groene aansteker. Verder zijn er bewakingsbeelden waarop de dader is te zien. Op de beelden wordt duidelijk dat er iemand in het gebouw loopt en twee keer iets in brand steekt. De eerste keer is het nog vrij klein, maar de tweede poging geeft een groter vuur.

De brandstichter komt enkele keren op de beelden voorbij. Ken jij deze persoon? Meld het bij de politie.

In de omgeving van het gebouw werd een groene aansteker gevonden (foto: Bureau Brabant). vergroot