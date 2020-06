Spanjaard rijdt 230 kilometer per uur op A16 bij Breda

Foto: Team Verkeer Zeeland-West Brabant vergroot

Een Spaanse automobilist is zijn rijbewijs kwijt nadat hij bijna 230 kilometer per uur reed op de A16 bij Breda. Een motoragent kon zelfs moeilijk bij de auto in de buurt komen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Omdat de auto moest remmen kon de motorrijder uiteindelijk dichterbij komen. De bestuurder zag op dat moment de agent achter hem rijden. Hij reed daarna keurig 100 kilometer per uur.

Bij een benzinestation, tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder, kreeg de bestuurder een volgteken, waarna zijn rijbewijs werd ingevorderd.