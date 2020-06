Kabinet investeert 20 miljoen euro in Smart Photonics om bedrijf in Eindhoven te houden

Smart Photonics, fabricage fotonica chips (Foto: Bart van Overbeeke / Hollandse Hoogte) vergroot

Het kabinet investeert twintig miljoen euro in de vorm van een lening in de snel groeiende jonge onderneming Smart Photonics in Eindhoven. Daarmee moet worden voorkomen dat het bedrijf uit Eindhoven en daarmee uit Nederland vertrekt. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Smart Photonics, opgericht in 2012, is onderdeel van brainportregio Eindhoven, waarvan de ontwikkeling een speerpunt is van het kabinet. Daarbij wordt extra ingezet op de ontwikkeling van de fotonica-industrie.

Bij het bedrijf dat op de High Tech Campus zit, werken iets meer dan zeventig mensen. Smart Photonics is langer op zoek naar geld om haar productiecapaciteit uit te breiden. Vanuit het buitenland was veel interesse om geld in het bedrijf te stoppen. Om de onderneming voor Nederland te behouden, investeert het kabinet nu in het bedrijf, aldus Keijzer. In totaal wordt 35 tot 40 miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd door een Nederlands consortium.

'Erg blij'

De technologie van Smart Photonics zal helpen chips te ontwikkelen voor een nieuwe generatie toepassingen op het gebied van communicatie en precieze sensoren in onder meer telecom, medische apparatuur en gezondheidszorg, vervoer en industriële processen, verwacht Economische Zaken.

CEO Johan Feenstra van het bedrijf geeft aan 'erg blij' te zijn met de investering. "Hiermee kunnen we onze productiefaciliteit naar een hoger niveau tillen en onze volumes opschalen", zegt hij.

'Hulde' namens burgemeester

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven reageert enthousiast op de investering vanuit Den Haag. "Hulde aan het ministerie van Economische Zaken, dat het belang ziet van Nederlandse technologie en daarmee een toonaangevend fotonicabedrijf uit Eindhoven behoudt", schrijft hij op Twitter.

