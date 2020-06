Erps bedrijf maakt levensgroot LEGO-beeld van André Hazes om stille Dam op te vrolijken

Hazes heeft een prominent plekje op de Dam gekregen. Foto: Dutch Deco Finish. vergroot

"We zijn er een week mee bezig geweest. Het is in verschillende delen in grijskleur geprint. Daarna hebben we het geschilderd en zijn de delen met elkaar verbonden." Bij een bedrijf in Erp heeft een levensgroot beeld van André Hazes het levenslicht gezien. Het kijkt sinds dinsdag uit over de Dam in Amsterdam.

Het 1 meter 70 hoge beeld is door een 3D-printer geprint, vertelt eigenaar Remon van Zoggel van Dutch Deco Finish .

"We kregen de opdracht van de kunstenaar Streetart Frankey, die op zijn beurt weer door de ondernemersvereniging Dam gevraagd was om iets leuks voor de Dam te maken, nu het er zo stil en leeg is."

De kunstenaar leverde het ontwerp, het bedrijf uit Erp deed de rest. Het lijkt op een groot LEGO-beeld. Hazes heeft een geel gezicht en gele handen en draagt zijn bekende zwarte pak met zwarte hoed en zonnebril.

Drie medewerkers van het bedrijf hebben het beeld dinsdagochtend op de Dam een plekje gegeven. Volgende opdrachten voor andere klanten wachten, maar daar zit nog geen (stand)beeld van Frans Bauer of Guus Meeuwis bij. "We maken onder meer beelden voor de tv-en filmwereld, maar ook voor festivals. Over een half jaar komen we nog met een bijzonder project."

Onduidelijk is hoe lang Hazes blijft staan. "Maar het trekt wel de aandacht. Vanochtend stopte er al een tramchauffeur die een foto wilde maken."