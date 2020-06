Dieven aan de haal met dure zonnebrillen, twee winkels gedupeerd

Foto: Pexels vergroot

In zowel Bavel als Roosendaal werd maandagnacht ingebroken in een brillenzaak. De dieven namen uit beide winkels een aantal dure zonnebrillen mee.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het is nog niet duidelijk of de twee inbraken iets met elkaar te maken hebben. Wel weet de politie dat er als eerst ingebroken werd bij de brillenzaak in Bavel. Om de winkel aan de Pastoor Doensstraat binnen te komen, vernielden de dieven een ruit. Dit gebeurde rond half drie 's nachts.

In Roosendaal was het raak bij een zaak aan de Nieuwe Markt. Daar ging iets voor vier uur het alarm af. Ook hier was een ruit ingeslagen.

De ingegooide ruit bij de brillenzaak Van Wely in Roosendaal (Bron: Facebook). vergroot

De politie is nog aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is en of er een verband is tussen de twee inbraken.