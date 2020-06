RKC Waalwijk strikt Kostas Lamprou, oud-doelman van Willem II

RKC Waalwijk heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van keeper Kostas Lamprou. De 28-jarige Griek komt transfervrij over van Vitesse en tekent een contract tot medio 2021. Eerder stond Lamprou onder meer onder de lat bij Willem II.

"In de persoon van Kostas hebben we die gevonden. Met zijn degelijkheid en ervaring in de subtop en top van Nederland zorgt hij naast een kwaliteitsimpuls binnen de selectie, ook voor extra concurrentie onder de lat."