Tweehonderd kinderen werken met stoepkrijt aan enorm hart: 'We laten zien dat we verbonden zijn'

Dronefoto van het dorpsschilderij (foto: Jeffrey Goossens). Kinderen druk aan het tekenen op het kerkplein.

“Wij gaan vandaag mensen een hart onder de riem steken. Weten jullie wat dat betekent?” “Nee!”, roepen twintig kinderen enthousiast in koor. Ongeveer tweehonderd kinderen van basisschool De Ster in Westerhoven werken dinsdag aan een groot dorpsschilderij. Op het plein voor de Sint-Servatiuskerk is de omlijning van een groot hart getekend. De kinderen gaan het hart invullen met stoepkrijt.

Na wat uitleg is het de kinderen duidelijk: met hun tekeningen gaan ze iedereen in het dorp moed inspreken. “We hebben niet zo’n fijne tijd gehad met corona, vooral voor de oude mensen is het heel vervelend geweest”, legt een van de initiatiefneemsters van WIJ WEsterhoven aan ze uit.

“Samen zijn wij Westerhoven en jullie horen daar allemaal bij. We gaan dit hart voor alle dorpsbewoners inkleuren. Goed plan?” “Jaaaa!”, roepen de kinderen nu. Dolblij rennen ze richting de doos met stoepkrijt. In groepjes van twee gaat iedereen druk aan de slag.

In onderstaande video zie je hoe het kunstwerk wordt gemaakt:

Het is de bedoeling dat de kinderen op de grond gaan liggen en zichzelf met stoepkrijt laten omtrekken. De kinderen hebben het duidelijk naar hun zin. “Kijk! Mijn hand zit aan zijn voet getekend. Zo zijn we samen. En nu ga ik blauw eromheen doen”, vertelt een jongetje trots over zijn tekening.

De tekening van een van de kinderen in Westerhoven.

WIJ WEsterhoven, basisschool De Ster en de Dorpsondersteuner Westerhoven bedachten het idee. “We gaan vandaag met alle kinderen aan het dorp laten zien dat we verbonden zijn met elkaar en iedereen een hart onder de riem steken. Ik ben super trots op wat er hier vandaag gebeurt”, vertelt Dorpsondersteuner Helma van Gerven.

Op de basisschool zitten acht groepen. Ieder halfuur komt er één groep naar het kerkplein om aan het dorpsschilderij te werken. “Het is voor de kinderen ook even een leuke activiteit. Zoiets hebben ze al die maanden niet kunnen doen. We proberen alle kinderen van de basisschool in het hart te krijgen. Dat is een uitdaging, maar zoals het er nu uitziet gaat dat wel lukken”, zegt Helma.

Kinderen druk aan het tekenen op het kerkplein.

Zo af en toe komen er wat dorpsbewoners voorbijfietsen. Bijna allemaal stoppen ze even, maken een foto, kijken een paar minuten lachend toe en fietsen vervolgens weer vrolijk door. “Het is super dat iedereen zo reageert. Daar doen we het voor”.

Een paar straten zijn afgesloten zodat de kinderen ongestoord kunnen werken aan het kunstwerk. Maar dinsdagavond gaat de wegafzetting weg. “Daarna zal de regen zijn werk gaan doen en hebben we alleen de foto’s nog”, zegt Helma.