Rijinstructeur die leerlingen betastte en zoende tijdens lessen, moet vier maanden de cel in

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een 63-jarige rijinstructeur uit Helmond moet vier maanden de cel in voor aanranding van vier jonge leerlingen. Tijdens de rijles kustte hij ze, legde hij een hand op hun been en betastte ze onder meer in het kruis en bij de borsten. De meisjes konden geen kant op omdat ze de auto bestuurden.

Malini Witlox Geschreven door

De man maakte tussen juni 2016 en juni 2017 misbruik van zijn positie als rijinstructeur.

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte veel ouder was dan zijn minderjarige slachtoffers, die bovendien aan zijn opleiding waren toevertrouwd. Hun jonge leeftijd, afhankelijke positie en beperkte bewegingsvrijheid maakten hen minder weerbaar.

Schadelijk

"Dit moet de verdachte zich hebben gerealiseerd toen hij daar misbruik van maakte. Hij bekommerde zich ook niet om de schadelijke gevolgen van zijn handelen. Bovendien nam hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en ziet hij het verwerpelijke karakter daarvan niet in", zo stelt de rechter.

De man moet de meisjes in totaal 3700 euro betalen en krijgt ook een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Die tijd moet hij uitzitten als hij opnieuw de fout in gaat.