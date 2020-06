Wachten op privacy instellingen... Cor toen hij nog met paard en kar door de straten ging. Volgende Vorige vergroot 1/2 Melkboer uit Veldhoven stopt na 51 jaar: 'Als ze papa of opa roepen, moet ik altijd kijken'

Een van de laatste melkboeren van Nederland stopt ermee. Cor Vorstenbosch uit Veldhoven vindt het na 51 jaar wel mooi geweest. Hij begon ooit met paard en wagen. Nu rijdt hij met een aanhanger met koeling rond. En of de melkboer veel kinderen in Veldhoven heeft rondlopen? “Als er iemand opa of papa roept, moet ik altijd kijken,” roept hij schaterlachend.

Het is wel te snappen dat Cor met zijn pretoogjes gemist gaat worden. Bij 185 klanten kwam hij twee keer per week langs. Bij sommigen zelfs drie keer. Om melk en yoghurt te brengen. Of koud bier, dat kon ook. Deze week maakt hij zijn laatste ronde langs de klanten. Op de tafel in de woonkamer staan al de nodige flessen wijn en kaarten, als bedankje. En onderweg krijgt hij bij veel adresjes deze week iets toegestopt.

Paard en kar

Cor was geliefd. Dat is wel te merken tijdens zijn laatste week als melkboer. Er zijn klanten die hem al zijn hele leven kennen. Dan is Cecile van Eck in Eindhoven nog een ‘groentje’ met de zestien jaar dat Cor nu haar melkboer is. “We hadden altijd een kort praatje. Daar zat je dan op te wachten. Hij heeft niet in de gaten wat voor verbindende rol hij in de straat heeft. Straks weten we niet meer wie zijn huis verkocht heeft. Of wie er ziek is. Dat gebeurde zonder te roddelen hoor.”

In de 51 jaar heeft Cor veel zien veranderen. “Mijn vader was vroeger ook melkboer. Ik ben op mijn veertiende begonnen met paard en kar. Vroeger was de melk niet verpakt. Dan goot ik het in een pannetje. Dat was niet altijd hygiënisch. Ik wou mijn hond nog niet uit zo’n pannetje laten drinken. Ik was blij toen alles netjes verpakt werd.”

Cor toen hij nog met paard en kar door de straten ging. vergroot

Cor rijdt ’s morgens om 8 uur eerst langs scholen. Daarna begint zijn rondje langs de klanten thuis. Ook daar zag hij in 51 jaar veel veranderen. “De gezinnen worden kleiner. Voorheen moest je bij complete gezinnen flink wat flessen binnen sjouwen. Nou zitten mensen alleen of met zijn tweetjes. Het is minder geworden in de afgelopen jaren.” De gezinnen werden kleiner, maar het assortiment werd groter en groter. Tegenwoordig brengt hij van alles rond.“Griekse yoghurt is nu een hype. Ik ben de voorloper van de huidige thuisbezorgdienst van de supermarkten.”

Nog twee halve dagen zal Cor naar bedrijven en scholen rijden. Maar het thuis bezorgen stopt na deze week. Op zijn 65e is het genoeg. Een opvolger heeft hij niet. “Mijn kinderen hebben allemaal hun eigen weg gekozen. De melkboer gaat uitsterven en dat is jammer. Ik zal het wel missen.”