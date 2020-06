Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Er is dinsdagavond rond zes uur een overval gepleegd aan een huis aan het Ludovicushof in Heesch. Twee daders zijn met onbekende buit op de vlucht geslagen. De bewoner was thuis en werd met een mes bedreigd door het tweetal.

Ron Vorstermans Geschreven door

De daders doorzochten vervolgens het huis en vernielden daarbij delen van het interieur. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.