Foto: Jack Brekelmans, SQ Vision. vergroot

In een appartementencomplex aan de Van Anrooylaan in Tilburg is dinsdagavond een vrouw gewond geraakt bij een steekincident. Naar de dader wordt gezocht.

Agenten troffen de vrouw aan bij de entree van het gebouw. Er zou een bloedspoor lopen vanaf de woning naar beneden. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

In de woning waren zes kinderen aanwezig. Zij worden opgevangen.