Grote brand bij interieurbedrijf in Bergeijk, brandweer laat loods uitbranden

Er is dinsdagavond brand uitgebroken in een loods van interieurbedrijf Interia aan de Burgemeester Aartslaan in Bergeijk. Het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer heeft rond halfelf besloten het pand gecontroleerd te laten uitbranden.

Ron Vorstermans

"Aanliggende percelen zijn dus veilig", zegt een woordvoerder van de brandweer. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Interieurbedrijf

Volgens de brandweer gaat het om een interieurbedrijf dat is gevestigd in een 'grote loods van veertig bij vijftien meter'. Het bedrijf maakt meubels en is gespecialiseerd in bijzondere opdrachten. In de loods is daarom veel hout aanwezig.

Er zijn meerdere brandweerwagens toegesneld, waaronder drie blusvoertuigen. Er is een NL-Alert verstuurd aan bewoners in de omgeving: wie last heeft van rook moet de ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen.

