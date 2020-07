NAC Breda ontslaat coach Peter Hyballa om ruzie met technisch manager

NAC heeft trainer Peter Hyballa op straat gezet. Het ontslag van de Duitser is een reactie van de Bredase voetbalclub op de openlijke kritiek die Hyballa onlangs uitte op technisch manager Tom van den Abbeele.

"In de korte periode dat ik voor NAC werkzaam ben, zie ik in Peter een enorm gedreven trainer. Daarom is het jammer dat de samenwerking van zo een korte duur is, maar er is helaas onvoldoende vertrouwen voor een verdere samenwerking", zegt directeur Manders. "We staan aan de vooravond van een bijzonder belangrijk seizoen. Daarom hebben we, in het belang van de toekomst van de club, gekozen voor deze oplossing."