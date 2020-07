Nieuw PSV-shirt brengt een ode aan de gemeente Eindhoven

Het nieuwe thuisshirt van PSV is een eerbetoon aan de gemeente Eindhoven. De gemeente bestaat honderd jaar en daar wilde de club bij stilstaan. Puma, dat voor het eerst het shirt van PSV maakt, heeft daarom heel subtiel een verwijzing naar Eindhoven gemaakt.

Het thuistenue is niet veel veranderd. Het is een rood-wit gestreept shirt, een zwarte broek met rode accenten en witte kousen, ook met rode accenten. Nieuw zijn de kenmerkende zigzaglijnen uit het logo van de gemeente die in het shirt verwerkt zitten.