Vrouw in eigen huis neergestoken door onbekende man terwijl zes kinderen thuis zijn

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Een bewoonster van de Van Anrooylaan in Tilburg is dinsdagavond door een voor haar onbekende man meerdere keren gestoken. De man die haar stak, droeg latex handschoenen en een mondkapje en is nog niet gevonden.

Rebecca Seunis Geschreven door

Rond kwart voor acht stond een man voor de deur die deed alsof hij post voor de vrouw had. Toen de vrouw de deur dicht wilde doen, haalde de man ineens uit met een scherp voorwerp. De dader ging ervandoor en het slachtoffer belde snel de politie. Op het moment dat de vrouw werd gestoken, waren haar zes kinderen aanwezig in het huis. In hoeverre zij getuige waren, is niet helemaal duidelijk, zegt een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer raakte flink gewond aan haar been. De vrouw is later in het ziekenhuis geopereerd. De politie deed onderzoek in de omgeving, waarbij onder andere de recherche werd ingezet en een buurtonderzoek werd gehouden. De man is nog niet aangehouden.

Signalement

Volgens het slachtoffer is de dader een dunne, blanke man van rond de 30 tot 35 jaar. Hij had kort, donkerbruin haar en droeg een blauw mondkapje en blauwe latex handschoenen. Ook droeg hij een donkerblauwe jas, met op de borst een lichtblauwe horizontale band met in het midden een witte horizontale rits en een zwarte broek. Hij sprak accentloos Nederlands.