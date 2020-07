Manager ziet zijn interieurbedrijf compleet afbranden: 'Ik dacht nog dat het goed af zou lopen'

Van het pand rest alleen een grote hoop geblakerd schroot (foto: Tonnie Vossen). Van het pand rest alleen een grote hoop geblakerd schroot (foto: Tonnie Vossen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Van het pand rest alleen een grote hoop geblakerd schroot (foto: Tonnie Vossen).

"We gaan door, dat is in ieder geval zeker." Jeroen Jansen, manager van het Bergeijkse interieurbedrijf Interia dat dinsdagavond volledig door brand werd verwoest, is heel stellig. "Zodra we een ander pand hebben gevonden willen we onze klanten weer zo snel mogelijk van dienst zijn."

Ondanks de grimmige aanblik van de resten van zijn bedrijf is Jeroen Jansen opgelucht. "Ik was heel bang dat het woonhuis van de buurman geraakt zou worden. Het brandde zo hard en het vuur ging zo snel. In heel korte tijd stond alles in lichterlaaie."

Hoop dat het mee zou vallen

Het was de buurman die de brand rond halftien 's avonds ontdekte. "Toen ik aankwam had hij de brandweer al gebeld", zegt Jeroen Jansen. "Op dat moment stond alleen het kantoor aan de voorkant in brand. Daar kon de brandweer gemakkelijk bij omdat er een raam gesprongen was." Hij had toen nog de hoop dat het mee zou vallen. "De brandweer begon meteen met blussen, dus ik dacht nog: het gaat de goede kant op."

Foto: Rico Vogels vergroot

Maar die hoop vervloog nadat de vlammen door het dak naar buiten kwamen. De vuurzee verwoestte behalve Interia ook een groothandel in paardendekens. Beide bedrijven huurden een deel van de loods. "Misschien heeft de verhuurder iets tijdelijks voor ons beschikbaar en anders moeten we zelf op zoek naar een ander pand", zegt de eigenaar van het interieurbedrijf.

In de video hieronder is te zien dat van het bedrijf nog slechts een hoopje staal en beton over is.

Wachten op privacy instellingen...

'Het ging heel goed met ons'

Interia huurde sinds de start van het bedrijf in 2011 een deel van het pand. "Eerst een klein stukje, maar naarmate we groeiden hadden we steeds meer nodig." De coronacrisis veroorzaakte een verschuiving voor het bedrijf. "We maakten veel interieurs voor de horeca, maar dat viel in de coronacrisis stil. In plaats daarvan trokken de opdrachten voor kantoorinrichting en uit de particuliere hoek heel sterk aan. Het ging heel goed met ons."

Foto: Rico Vogels vergroot