Nieuwe commissaris van Brabant is vrijwel zeker een vrouw

Foto's: Esther de Lange en gemeente Oss. vergroot

Wie wordt straks de nieuwe commissaris van de Koning in Brabant? Tip voor mensen die er hun geld op willen inzetten: zet het in op een vrouw. En verdeel dat geld dan over Wobine Buijs-Glaudemans en Esther de Lange.

Jan de Vries Geschreven door

De Brabantse vertrouwenscommissie draagt vrijdag twee mensen voor: de nummer één en de nummer twee. De minister van Binnenlandse Zaken volgt bijna altijd die voordracht. Minister Ollongren heeft haar voorkeur voor een vrouwelijke commissaris al uitgesproken. Dat is niet doorslaggevend, maar wel richtinggevend. Nederland telt twaalf commissarissen, van wie één vrouw. Het is dus sowieso tijd voor een vrouwelijke commissaris.

Geen invloed dus van de landelijke politiek? Natuurlijk wel. Het commissariaat van Brabant is al meer dan honderd jaar in handen van het CDA. Hoewel de invloed van een provinciebestuur in Nederland niet zo heel groot is, kan een partij zo’n benoeming als een prestigekwestie zien en iemand uit de eigen gelederen met zachte dwang aan het schrijven van een sollicitatiebrief zetten.

Niet iedereen wil de baan

Niet iedereen zal staan te springen om de baan van commissaris. Het is een hele belangrijke baan, maar laten we eerlijk zijn, wie kan er zonder met de ogen te knipperen vijf andere commissarissen opnoemen behalve onze eigen Wim van de Donk?

Je moet dus als ambitieuze politieke heel goed je kansen wegen. Is het een klus waar je nog één keer met volle overtuiging je tanden in wilt zetten of ga je er je tanden inzetten ter voorbereiding op iets hogers? Het zal afhangen van je leeftijd.

Esther de Lange

Voor het CDA kom je al snel uit bij Europarlementariër Esther de Lange. We komen na de coronacrisis in economisch zwaar weer. Brabant is mainport, dus één van de economische motoren van ons land. Dan is het fijn als je een commissaris hebt die kan helpen die motor aan de gang te houden.

De Lange heeft het CDA in Brussel op de kaart gezet. Ze heeft een internationaal netwerk waar je u tegen zegt en ze heeft als vice-voorzitter van de christendemocratische fractie (EVP) in het Europarlement enorme ervaring in het managen van moeilijke onderhandelingen.

Nog een voordeel: ze is jong, half veertig. Als ze er een aantal jaren in slaagt een bijdrage te leveren aan het versterken van de positie van zo’n enerverende provincie als Brabant en haar eigen partij, dan is er nog tijd genoeg voor een landelijke carrière.

Wobine Buijs-Glaudemans

Het kan ook zijn dat de VVD iemand met lichte dwang aanspoort de stoel van commissaris in te nemen. De naam van de Osse burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans gaat rond.

Buijs heeft geen lange bestuurlijke carrière, maar wel een brede carrière. Ze heeft ook veel affiniteit met het bedrijfsleven. Ze was onder meer directeur van de Academie voor Marketing en Business Management van Avans Hogeschool in Breda. En ze was in het provinciehuis directeur economie en mobiliteit.

Ze werd in 2019 uitgeroepen tot bestuurder van het jaar. Dat had ze verdiend met haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss. Ze maakte diepe indruk op haar collega-bestuurders en ambtenaren in het land. Toen ze een paar maanden geleden tekenen van corona vertoonde werd ze door de bevolking overstelpt met steunbetuigingen. Ze is geliefd en weet mensen te verbinden.

Eigenlijk heeft de VVD met deze vrouwelijke evenknie van Wim van de Donk geen langer lijstje nodig. Alles afwegende zou de populariteit van Buijs en het feit dat ze 'één van ons' is, uiteindelijk wel eens de doorslag kunnen geven.

Het wordt natuurlijk allemaal anders als geen van beide vrouwen heeft gesolliciteerd. Als er helemaal geen vrouw heeft gesolliciteerd die in het profiel past, kan het maar zo zijn dat VVD’er Onno Hoes terugkeert naar zijn oude werkplek aan de Brabantlaan in Den Bosch.