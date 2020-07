Hennepkwekerij in sportschool opgerold, 51-jarige man opgepakt

De hennep is in beslag genomen (archieffoto: politie). vergroot

De politie heeft woensdagochtend een hennepkwekerij gevonden in een sportschool aan de Zuidhaven in Zevenbergen. Een 51-jarige man uit Breda is aangehouden. Hij wordt verhoord.

Rebecca Seunis Geschreven door

In de kwekerij stonden bijna tweehonderd grote planten. De planten en materialen voor de productie zijn geruimd. Er was sprake van diefstal van stroom.

Waar de kwekerij zich precies bevond in de sportschool, is nog niet duidelijk.