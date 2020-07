'Wat moet je met deze ouwe meuk?' Tilburgers bedenken toekomst voor Paleis-Raadhuis

Het paleis-raadhuis van Tilburg (foto: Tijmen Moelker). vergroot

"Wat moet je met een paleis?" vroeg wethouder Oscar Dusschooten zich woensdagmiddag af. "Wat moet je met deze ouwe meuk?" Het was prikkelend bedoeld. Want duidelijk is dat veel Tilburgers trots zijn op hun stadspaleis. Het is gebouwd voor een koning, hoewel die er nooit heeft gewoond. Er gebeurt nu veel te weinig mee, maar dat gaat veranderen.

Rondom het Paleis-Raadhuis is het op dit moment één grote bouwput. En dat blijft nog wel even zo. De komende jaren wordt gewerkt aan de aanleg van een stadsforum. En het paleis krijgt daar een prominente plek in. Wat de functie wordt, is nog onduidelijk. De komende jaren wordt er van alles uitgeprobeerd.

Ideeën zijn er genoeg, bleek woensdagmiddag. Via een videoverbinding vanuit het Paleis-Raadhuis konden raadsleden kijken naar een 'expert-meeting'. Allerlei inwoners kwamen met ideeën en deskundigen velden er direct een oordeel over.

Van Gogh

Leerlingen Mohamad en Seda van het ROC Tilburg zijn in het paleis bezig met een opdracht over democratie. Mohamed hoopt dat ook mensen van andere culturen mogen meebeslissen: "Dit is een prachtige plek. Ik was in het tekenlokaal van Vincent van Gogh, ik vond het inspirerend!"

Hun lerares Willemien van Heugten vult aan: "Jongeren hebben geen benul. Daarom wil ik voorstellen iedere 18e van de maand jongeren die 18 jaar oud zijn hier uit te nodigen en ze uit te leggen wat dit is. Dit is een plek met status, maak er een plek van waar jongeren worden gehoord."

Dansende mensen

Ook Niek van den Broek van hotel Mercure wil het gebouw teruggeven aan de inwoners: "Maak er een balzaal van, een ruimte vol dansende mensen. Zet een pianist en een violist bij de marmeren trap. Laat mensen hier niet alleen trouwen, maar geef ze ook de kans een receptie of een borrel te organiseren."

Wie zal dat betalen? Werd ook veel gevraagd. Het idee om een omzet-gerelateerde huur te heffen, kon op bijval rekenen: "Laat Tesla voor een receptie meer betalen dan jongeren van achttien."

Petra Robben van het Stadsmuseum kwam met het plan voor een historisch museum. "Het verhaal van Tilburg, op een hippe manier verteld." Daar was Deirdre Carasso van het Stedelijk Museum Schiedam het helemaal mee eens: "Tilburg verdient zo'n plek."

Beeld van Willem II in het paleis van Tilburg (foto: Tijmen Moelker). vergroot

Willem II

Het Tilburgse Paleis-Raadhuis heeft een rijke historie. Het is 171 jaar oud. Het is gebouwd voor Koning Willem II, die dol was op Tilburg. Maar hij heeft er nooit gewoond. Vlak voordat het werd opgeleverd, in 1849, overleed hij. Toen werd het de eerste Rijks-hbs van Zuid-Nederland. Met dus een roemruchte leerling: Vincent van Gogh. Eén van de ruimtes in het paleis is nu ingericht als zijn tekenlokaal.

Later werd het gemeentehuis. De laatste jaren wordt het vooral gebruikt als trouwlocatie. Maar het is te weinig. Er kan zo veel meer. Daarom ontstond in het voorjaar het idee voor 'royaal aanklooien'. Tilburgers werden opgeroepen met leuke plannen te komen.

Maar helaas: corona gooide roet in het eten. Blaaskapellen konden er 'proefblaoze', daarna was het uit met de pret. In het najaar hoopt de organisatie de andere ideeën uit te kunnen voeren.

De definitieve bestemming van het Paleis-Raadhuis kan nog wel even duren. Waarschijnlijk wordt er een paar jaar geëxperimenteerd voordat de gemeenteraad daarover een beslissing neemt.