Seksclub Diana in Zundert nog niet open vanwege verbouwing: 'Echt enorm balen'

Club Diana in Zundert (foto: Ronald Sträter). vergroot

De sekswerkers van Club Diana in Zundert kunnen nog niet aan het werk, ondanks de versoepelde coronamaatregelen. De sekstent was namelijk totaal overrompeld door de plotselinge openstelling van de regering en zit nu met de zaak midden in een verbouwing. "Het is echt balen", zegt een licht geïrriteerde Jan Siemons van de club.

Ronald Strater Geschreven door

"Wij hebben keurig gehoorzaamd aan de regering en zijn in maart meteen gesloten", legt Jan Siemons uit. "Dan hoor je als ondernemer daarna helemaal niets meer van de overheid en dan ineens mag je weer op 1 juli open. Die heropening komt echt uit de lucht vallen, want dat zou eigenlijk pas op 1 september zijn. Ik vind dat zo laks van de regering."

De heropening komt uit de lucht vallen, dat is zo laks van de regering.

"Als we dat eerder hadden geweten, en niet een dag of zes van te voren, was de planning natuurlijk anders geweest", vervolgt de bordeelhouder. Hij was ervan overtuigd dat de club echt pas op 1 september open kon. Daarom begon hij met verbouwen.

Nieuwe vloer

"De vloer van het zwembad en de bar worden bijvoorbeeld vernieuwd. Deze activiteiten zijn allemaal bezig of staan gepland, want het moet ook voor de bouwvak af zijn. Echt balen, zeker ook voor de dames die hier werken."

Waarschijnlijk gaat Club Diana 15 juli weer open.

Club Diana in Zundert wordt verbouwd (foto: Ronald Sträter). vergroot