Coffeeshops zijn weer open, maar binnen een jointje opsteken mag niet meer

Archieffoto: Dwan/Flickr vergroot

Sportscholen mogen weer open en jongeren hoeven geen afstand meer te houden: per 1 juli vervallen allerlei coronamaatregelen. Veel mensen zijn daar ontzettend blij mee, maar dat geldt niet voor iedereen. Eigenaren van coffeeshops zijn alles behalve happy.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Door de coronacrisis zijn veel mensen het misschien vergeten, maar sinds april 2020 zijn alle rookruimtes in de horeca verboden. Hierdoor mogen ook in de coffeeshops geen joints met tabak meer worden gerookt. Wel kunnen mensen nog steeds cannabis afhalen aan de toonbank van de shops.

Balen

Willem Vugs is eigenaar van de Tilburgse coffeeshop Toermalijn en merkt dat veel mensen niets weten van de nieuwe maatregel. "Ik heb geluk dat wij een tuintje bij de zaak hebben", vertelt hij. "Daardoor kunnen mensen aan de achterkant nog wel hun jointje roken. Veel mensen wisten namelijk van niks toen ze hier vandaag naar binnen liepen. Ze balen er enorm van." Volgens Willem is de coffeeshop voor veel mensen een fijne ontmoetingsplek waar ze in alle rust hun jointje kunnen roken. "Zowel de gasten als ik vinden het jammer dat die mogelijkheid ons ontnomen wordt."

Klanten kunnen bijvoorbeeld in een coffeeshop gaan zitten om iets te drinken en producten te eten waar cannabis in verwerkt zit. Koekjes of milkshakes bijvoorbeeld. Ook een joint waar alleen cannabis in zit mag worden gerookt. "Dat doet alleen bijna niemand", legt Willem uit. "Dat zit niet echt in de Nederlandse cannabiscultuur."

Snelle heropening

Naast het verbod met de rookruimtes hadden veel shops ook niet gerekend op zo'n snelle heropening. Tijdens de persconferenties werd regelmatig 1 september aangehouden. Die datum hielden veel shops aan en toen dat ineens werd omgezet naar 1 juli waren veel zaken er niet klaar voor.

"Wij hebben een aantal contracten niet verlengt, sommige mensen hebben we helaas moeten laten gaan en veel mensen hebben in deze periode vakantie opgenomen", vertelt een woordvoerder van coffeeshopketen The Grass Company. Het bedrijf, opgericht door Johan van Laarhoven, heeft shops in Tilburg en Den Bosch. "We hadden zo gerekend op september dat dit echt als een klap kwam. Daarom kunnen we nu gewoon nog niet open. Dat gaat pas na de zomervakantie lukken."

Rechtszaak

De vraag is of alle zaken van The Grass Company aan het einde van zomer überhaupt nog open zijn. Burgermeester Theo Weterings van Tilburg zou graag zien dat de shops in zijn stad gesloten worden. Op dit moment is het bedrijf dan ook verwikkeld in een flinke rechtszaak. ''Het is een storm bovenop een grotere storm, maar we doen er alles aan om open te blijven.''