Kaartverkoop concerten Guus Meeuwis platgelegd door cyberaanval, duizenden fans zonder ticket

De kaartverkoop van de Club Zoveel-concerten van Guus Meeuwis is woensdagmiddag platgelegd door een cyberaanval. Meeuwis geeft dit jaar vanwege de coronamaatregelen meerdere concerten voor per keer honderd mensen in poppodium 013. Vanaf twaalf uur konden fans die zich hadden ingeschreven via het systeem een kaartje kopen. Al vrij snel liep het systeem door de grote toeloop plat.

Later bleek dat het waarschijnlijk om een cyberaanval gaat. Zo liet Guus Meeuwis via een mail aan alle belangstellenden weten. De kaartverkoop is nog steeds niet op gang gekomen.

Fans konden zich vooraf inschrijven voor de concerten waarbij het nieuwe album Deel Zoveel wordt gepresenteerd. Guus beloofde twee weken geleden dat iedereen die zich had ingeschreven naar een van de concerten kon komen. Hoeveel optredens gepland staan is niet bekend. Het nieuwe album van de Tilburgse zanger verschijnt op 31 juli, 25 jaar nadat zijn carrière begon. Op het album staat ook de single Was jij maar hier.

Via een mail informeerde Guus Meeuwis zijn fans over de cyberaanval:

Guus liet verder weten dat er achter de schermen met man en macht wordt gewerkt om het probleem op te lossen. Hoe lang dat gaat duren, is niet duidelijk. Zodra alles weer werkt, krijgen alle fans die zich hebben ingeschreven opnieuw een e-mail.

Op Facebook reageren veel mensen op het vastlopen van het kaartsysteem.

