De vele regen helpt tegen de ergste droogte, maar na regen komt ook weer zonneschijn

Alle regenval van de afgelopen tijd heeft verlichting gebracht tegen de ergste droogte in onze provincie. Met name in het oosten van Brabant heeft het duidelijk geholpen en is de natuur dankbaar. Het is nog niet gedaan met de regen: we gaan namelijk een nat weekend tegemoet.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er is de afgelopen tijd veel meer neerslag gevallen dan normaal, zegt meteoroloog Lennert IJken van Weerplaza.

“Dat heeft met name in Oost-Brabant zeker verlichting gegeven. Het neerslagtekort is duidelijk teruggelopen en daar is de natuur erg blij mee. In sommige gebieden is in korte tijd wel negentig millimeter in 24 uur tijd gevallen, dat is veel”, legt hij uit.

Helaas kan de meeste grond bij heel zware buien het water niet vasthouden en daarom blijft de droogte wel nog een probleem. “Bij extreme buien houdt de grond het water niet vast en wordt het water ook weer snel afgevoerd, dus de droogte is nog niet voorbij. We zijn er nog niet.”

Nat weekend

We moeten voorlopig wennen aan veel regen in de zomer. Ook komend weekend is het nat. Donderdag en vrijdag is het op de meeste plaatsen nog droog. Maar zaterdag trekt er in de vroege ochtend een regengebied van west naar oost. Dan valt er behoorlijk wat regen.

Zondag is er wat meer ruimte voor de zon, maar vallen er ‘s middags weer enkele buien. Na het weekend volgt stabieler weer en komt de 25 graden weer in zicht, zegt IJken. “We moeten even door de zure appel heen bijten, of eigenlijk in dit geval door de natte appel.”