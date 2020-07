Onderzoek van Defensie en politie in huis in Breda afgerond

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Rovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Politie en Defensie doen onderzoek in huis Breda

De politie deed donderdagochtend onderzoek in een huis aan de Oranjeboomstraat in Breda. Daarbij was ook personeel van Defensie aanwezig. Waarom er onderzoek gedaan werd laat de politie in het midden. Daarover volgt volgens een politiewoordvoerder later donderdag meer informatie.

Ron Vorstermans Geschreven door

Op sociale media gingen geruchten dat er een lichaam gevonden zou zijn, maar de politie ontkent dat. De tuin van het huis was afgezet met hekken met zwart zeil. Ook enkele buurtbewoners zeggen geen idee te hebben wat er aan de hand is.

Foto: Perry Rovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Rovers/SQ Vision vergroot

Foto: Perry Rovers/SQ Vision vergroot