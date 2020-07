Keeperstrainer Anton Scheutjens uit Someren gaat aan de slag bij Ajax: 'Mijn ambitie is de top'

Anton Scheutjens uit Someren nieuwe keeperstrainer van Ajax (foto: Anton Scheutjens). vergroot

Anton Scheutjens mag voortaan over de A2 op en neer van zijn huis in Someren naar de Amsterdam Arena. Hij is namelijk de nieuwe keeperstrainer van Ajax. Omroep Brabant sprak met Scheuntjes over zijn nieuwe baan.

Anton, gefeliciteerd. Mag ik dit een onverwachte overgang noemen?

“Een paar dagen geleden werd ik ineens gebeld. Daarna heb ik gesproken met Marc Overmars (directeur voetbalzaken bij Ajax red.) en we waren er snel uit. Bij PSV en Kopenhagen heb ik op het hoogste niveau gewerkt, ook in de Champions League.”

Is er als inwoner van Someren en oud-PSV’er nog sprake van enig sentiment?

“Nee. In eerste instantie is het mijn werk, de club maakt niet uit. Het is altijd mijn ambitie geweest om in de top te werken.”

Is Ajax een droomclub voor je?

“Nou droom is een groot woord. Ik draai al even mee. Het is wel hartstikke leuk!”

Wat is jouw geheim?

“Haha. Dat is het geheim van de smid. Maar het zit hem vaak in details, de manier van benaderen en voorbereiden.”

Heb je veel reacties ontvangen?

“Ongelofelijk hoeveel mensen reageren! Het gaat constant door. Het is duidelijk dat je bij Ajax in de spotlights staat. Leuk die aandacht, maar belangrijker is dat ik straks mijn werk kan doen.”

En die reis door ‘vijandelijk gebied’?

“Dat is vooral een mooi verhaal. Mijn auto zal niet zo snel opvallen. Ik ga ook niet dagelijks op en neer, ik verblijf soms in een hotel. Het is niet te doen over de A2 met die drukte in de spits.”

Scheutjens is 52 jaar en keepte onder meer bij PSV en Helmond Sport. Bij die clubs was hij ook keeperstrainer. Afgelopen seizoen werkte hij bij Almere City in de Eerste Divisie.