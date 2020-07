Man in Velp rijdt achteruit de voortuin van zijn buren in

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Een oudere man in Velp is donderdagmiddag met zijn auto de voortuin van zijn buren ingereden. Hij reed zijn oprit af aan de Bronkhorstweg en maakte toen een scherpe bocht naar links. De man is nagekeken in de ambulance, maar hij raakte niet gewond.

Ron Vorstermans Geschreven door

Hoe het precies kon gebeuren is niet duidelijk. De man heeft achteruit een haakse bocht naar links gemaakt, te zien aan de bandensporen op het wegdek, waarna hij de voortuin van zijn buren is ingereden. Daarbij sneuvelde enkele takken van een boom. Het huis zelf raakte niet beschadigd.

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot