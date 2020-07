Lintjesregen nieuwe stijl: echtpaar Aad (71) en Loes (69) speldt bij elkaar lintjes op

Loes en Aad Moeken mochten elkaar koninklijk decoreren (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Verrast waren ze niet meer, want in april had burgemeester Witte van Geertruidenberg hen al laten weten dat ze een koninklijke onderscheiding zouden krijgen. Maar dat maakte het feest er voor Aad (71) en Loes (69) Moeken donderdag niet minder om toen ze hun lintje eindelijk kregen. Vanwege coronamaatregelen mochten ze het bij elkaar opspelden, terwijl de burgemeester op afstand toekeek.

Als enigen van de twaalf gedecoreerden in Geertruidenberg werden Aad en Loes donderdag in het gemeentehuis ontvangen. "De anderen zoeken we thuis op, of daar waar ze hun vrijwilligerswerk doen", legt burgemeester Witte uit. "We hebben in april al een ronde gemaakt om het de mensen met bloemen en een toespraakje te laten weten dat ze een lintje zouden krijgen. Nu doen we het gewoon nog een keer."

Een leven in teken van turnen

Aad en Loes Moeken worden in Geertruidenberg vaak in een adem genoemd met turnen. Hun leven staat in het teken van turnen. Allebei zijn ze trainers bij gymnastiekvereniging Turnlust, een vereniging die onder het voorzitterschap van Aad tot een professionele turnvereniging is uitgegroeid en landelijk bekende turners afleverde.

"Het doet me meer dan ik had verwacht", zegt Aad over zijn koninklijke onderscheiding. "Het is toch de maatschappelijke waardering die je ermee krijgt."

In de video speldt het echtpaar zelf de koninklijke onderscheiding op en vertellen ze over hun ervaring:

