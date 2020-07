Motorrijder gewond naar ziekenhuis na botsing met auto in Veghel

Het ongeluk tussen de auto en de motor (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Op de Hoolstraat in Veghel is donderdag een motorrijder gewond geraakt na een botsing met een auto. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de motorrijder is onder begeleiding van een trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is ook voor controle naar het ziekenhuis. De weg is afgesloten.

Ista van Galen Geschreven door

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Botsing

Op foto's is te zien dat de auto met de voorkant de motor heeft geraakt. De voorkant van de auto is grotendeels kapot en achter de auto liggen brokstukken.

De traumahelikopter (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).