FrieslandCampina wil kaasfabriek in Rijkevoort sluiten, 86 banen verdwijnen

FrieslandCampina wil per 1 oktober zijn kaasfabriek in Rijkevoort sluiten. Daardoor verliezen alle 86 medewerkers hun baan. Eind 2015 werd ook al een sluiting aangekondigd, maar die werd twee jaar geleden nog teruggedraaid.

Volgens FrieslandCampina is het vanuit economisch oogpunt niet langer verantwoord de fabriek open te houden. Dat heeft volgens het zuivelbedrijf te maken met de productiecapaciteit en de aanvoer van melk. Die aanvoer neemt af en dat lijkt in de toekomst niet te gaan veranderen, zegt een woordvoerder.

Daarbij gaat het volgens de zegsman in Rijkevoort om een "relatief kleine en oude" fabriek, die veel investeringen zou vereisen om open te blijven. In de fabriek werd vooral natuurkaas en foliekaas (kaas die vacuümverpakking wordt gerijpt) geproduceerd. FrieslandCampina gaat de huidige productie in Rijkevoort elders onderbrengen. Waar is nog niet bekend.

Vijf jaar geleden werd ook al aangekondigd dat de kaasfabriek zou dichtgaan. In 2018 werd echter besloten door te gaan en zelfs meer mensen te werven om de vraag naar kaas bij te benen. "We hadden toen niet kunnen voorzien dat het tot sluiten zou komen", aldus de woordvoerder. "We hebben het opengehouden omdat wij in de veronderstelling verkeerden dat de capaciteit daar noodzakelijk was voor de toekomst." Daar komt het bedrijf nu dus op terug.

Het personeel in de fabriek is op de hoogte gebracht. De 56 vaste krachten krijgen begeleiding van FrieslandCampina om binnen of buiten het bedrijf een nieuwe baan te vinden. "Voor veel medewerkers is het een teleurstelling, dat hoor je ook terug terug", laat de woordvoerder weten. "We beseffen dat het een grote impact heeft en gaan ze zo goed mogelijk begeleiden."