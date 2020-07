Jongensboek wordt werkelijkheid: basketbalcoach Johan Roijakkers aan de slag bij Duitse topclub

Basketbalcoach Johan Roijakkers uit Deurne (foto: ANP). vergroot

Basketbalcoach Johan Roijakkers uit Deurne is bedolven onder de reacties. Hij is de nieuwe hoofdcoach van de Duitse topclub Brose Bamberg. “De reacties zijn niet te tellen en ik ben nog wel een paar dagen bezig om iedereen te beantwoorden.”

Het klinkt als een jongensboek. Een jonge coach (39) uit Deurne die aan de slag gaat bij een ‘traditionsverein’ in Duitsland. Wekelijks bijna zevenduizend uitzinnige fans op de tribune in Bamberg. Een club die negenvoudig kampioen van Duitsland is en werkt met een begroting van rond de acht miljoen euro.

“Ik ben eigenlijk best trots dat zo’n klein jongetje uit Deurne daar aan de slag mag”, zegt Johan Roijakkers die voor drie jaar heeft getekend bij de club uit Zuid-Duitsland.

Wie is Johan Roijakkers?

Roijakkers is in Nederland behoorlijk onbekend, maar in Duitsland niet. Hij trainde daar de afgelopen acht jaar bij Göttingen. Met die club promoveerde hij, maakte er een stabiele middenmoter van en verloor onlangs in de play-offs om het kampioenschap van de latere kampioen Alba Berlin.

Als speler kwam Johan Roijakkers uit voor Deurne Pioneers en PSV Almonte in Eindhoven. Op 18-jarige leeftijd sprak hij met NAC, dat toen een basketbaltak had. Hij koos echter voor een profbestaan bij Bree, dat net over de grens in België ligt. Met die ploeg speelde hij op het hoogste Belgische niveau. Daar begon hij ook de jeugd te coachen en zo begon dat jongensboek.

Van assistent en hoofdcoach op zijn 28e ging Roijakkers van België via Amerika naar Slowakije, waar hij kampioen werd voordat hij bij Göttingen aan de slag ging.

Opbouwer

“Ik heb deze weg jaren geleden bewust gekozen. In Göttingen heb ik echt iets opgebouwd na een faillissement. Ik ben een opbouwer, zo werken bevalt mij gewoon. Nu hoop ik met Bamberg die volgende stap te zetten. Bovendien ga je als Nederlandse basketbalcoach die kans nooit meer krijgen.”