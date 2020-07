Agenten slaan autoruit in en bevrijden 'ernstig dorstige' hond

De politie heeft donderdag een hond uit een te hete auto gered. De auto, met de hond erin, stond met alle ramen dicht geparkeerd op de Markt in Veghel. De politie tikte een raam in om het dier te redden.

De politie schrijft op Facebook dat de hond volgens een getuige al meer dan een uur in de auto zat. De auto stond in de volle zon en het dier was hevig aan het hijgen.