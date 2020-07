Honderden coronaboetes uitgedeeld in Brabant, verschillen tussen gemeentes zijn groot

(Foto: archief) vergroot

In Brabant zijn de afgelopen maanden honderden boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de coronaregels. In Steenbergen werden relatief de meeste coronaboetes uitgedeeld (57) door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur die door 238 van alle 355 Nederlandse gemeenten is ingevuld.

Van half maart tot juni werden in de gemeente Steenbergen 57 coronaboetes uitgedeeld door boa's. Dat zijn er 23,3 per 10.000 inwoners. Landelijk staat Steenbergen volgens de enquête daarmee op de achtste plaats. Gemeente Waterland in Noord-Holland staat op 1, gevolgd door Schiedam en Valkenburg.

In Brabant was in Moerdijk (12,9), Baarle-Nassau (20,4), Alphen-Chaam (11,8), Roosendaal (6,5) en Etten-Leur (8,4) het aantal boetes per 10.000 inwoners flink hoger dan in de rest van de provincie.

Bekijk hieronder per gemeente het (gemiddelde) aantal boetes.

Van alle Brabantse gemeentes die reageerden op de enquête, werden de meeste boetes uitgeschreven in Eindhoven. Daar werden 110 mensen op de bon geslingerd. Dat zijn 4,7 coronaboetes per 10.000 inwoners. Breda, Den Bosch en Tilburg hebben geen cijfers opgegeven.

Grote verschillen

Onderling blijkt er, net als in de rest van Nederland, veel verschil te zijn in de cijfers. Zo geven 17 gemeenten, met name in het oosten en zuidoosten van de provincie, aan geen enkele coronaboete te hebben uitgeschreven.

Onder meer in Oss (30), Meierijstad (22), Someren (5), Helmond (35), Etten-Leur (37) en Altena (12) deelden boa's wel boetes uit voor het niet naleven van de coronaregels, maar waren er dat in verhouding tot het aantal bekeuringen per 10.000 inwoners dan weer een stuk minder dan bij koploper Steenbergen.