Spanning achter de coulissen en ouders op rode zetels: Chassé Theater podium voor afscheidsmusicals

De schoolmusical van Sint Joseph in Breda in volle gang. (foto: Raoul Cartens)

Na maanden van oorverdovende stilte in het Chassé Theater in Breda, is er er weer reuring achter de coulissen. Veel reuring. Want leerlingen van twaalf basisscholen uit die stad, geven er in acht dagen tijd maar liefst twintig eindmusicals. Vanwege de coronacrisis konden die musicals op scholen niet doorgaan. Te weinig ruimte. Dus schoot het theater te hulp.

"We kunnen hier in twee zalen negentig gasten kwijt, met voldoende ruimte ertussen", licht Marieke Dijkman van het Chassé Theater toe.

Donderdagavond staat de eindmusical van basisschool Sint Joseph op het programma. Een halfuur voor aanvang staan de 51 leerlingen van beide groepen 8 stijf van de zenuwen. Na de generale is het nu tijd voor 'het echie'.

Gespreid

De eerste ouders, broers en zussen druppelen ondertussen binnen en worden door personeel van het theater naar hun aangegeven plaatsen gewezen. Tussen elk groepje familie blijft een rij stoelen leeg. Dijkman: "Die anderhalve meter onderlinge afstand kunnen wij hier ruimschoots handhaven."

Gespreid publiek tijdens de uitvoering van de schoolmusical (foto: Raoul Cartens).

Het gekwetter backstage wordt minder, want de musical gaat zo beginnen. Door de coronacrisis vielen gala's, schoolkampen en andere activiteiten in het water. Dus deze eindmusical is voor de leerlingen het enige echte onderlinge afscheid, voordat hun wegen zich splitsen naar de verschillende middelbare scholen.

Feestje

Het Chassé Theater is blij dat ze de leerlingen dit kunnen bieden. "Dit is fijn om te zien. Ze hebben dit echt verdiend. En het is voor ons ook een feestje om dit te kunnen doen. De kinderen zijn laaiend enthousiast, hebben gezonde zenuwen en staan te trappelen om hun musical in een heus theater op te voeren", lacht Dijkman.

De finale van de eindmusical. Nog één keer allemaal samen knallen. (foto: Raoul Cartens)

Na de finale, uiteraard een staande ovatie en het fotomoment worden ouders, broers en zussen weer onder begeleiding richting foyer en voordeur geloodst. Als ware sterren gaan de groep 8'ers via de artiestenkant naar buiten.

Natte ogen

Voor de deur van het Chassé komen kids en familie weer samen. Er zijn bloemen, er wordt gekroeld en er zijn ook natte ogen. Een tijdperk is ten einde en iets nieuws staat voor de deur.