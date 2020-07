TU Eindhoven mag vrouwen niet voortrekken bij sollicitaties

Dat de Technische Universiteit Eindhoven alle vacatures voor wetenschappelijk personeel op dit moment alleen openstelt voor vrouwen, is in strijd met de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving. Zo oordeelt het College voor de Rechten van de Mens.

De universiteit wilde met deze maatregel het lage percentage vrouwen in de wetenschappelijke staf te verhogen. De TU probeert dit al langer voor elkaar te krijgen, maar ging hierbij volgens rector Frank Baaijens te langzaam vooruit. Daarom werd vorig jaar het feit dat de universiteit de wetenschappelijke staf flink wilde uitbreiden, gebruikt 'om ineens een grote stap te zetten'.

Te ver Volgens het College voor de Rechten van de Mens gaat dit te ver en moeten functies openstaan voor vrouwen en mannen. Alleen als een vrouw en een man even geschikt zijn voor de baan, mag een vrouw de voorkeur krijgen.

Een uitspraak van het College is niet bindend, al wordt die wel vaak gevolgd. Rector Baaijens geeft aan dat de TU de uitspraak serieus neemt en de handreiking - richting quota - 'nauwkeurig bestudeert'.

'Heel mooie verhouding'

Volgens Baaijens heeft de maatregel die vorig jaar werd ingesteld wel een positief effect gehad. "We hebben in een jaar tijd ongeveer honderd wetenschappers aangeworven, van wie de helft vrouw", zei hij in het Radio 1-journaal. Hij spreekt van een 'heel mooie verhouding'.