Twee mannen proberen pakketjes op te halen onder valse naam en worden opgepakt voor fraude

In de SPAR aan de Ginnekenstraat in Breda is mogelijk voor de tweede keer op rij een poging tot identiteitsfraude gedaan. Twee mannen van 27 en 30 jaar probeerden volgens de winkeleigenaar met een valse identiteitskaart pakketten op de te halen bij het PostNL-punt. De eigenaar vertrouwde de situatie niet en schakelde de politie in. De twee zijn aangehouden voor identiteitsfraude en worden gehoord door de politie.

Het gaat volgens de eigenaar om een wat duurder kledingbedrijf waar je spullen kunt bestellen en achteraf kunt betalen. De verdachten hadden volgens hem meerdere pakketten bij dit merk besteld op naam van iemand anders, en aangegeven dat ze die wilden ophalen bij het PostNL-punt in de SPAR aan de Ginnekenstraat.

Volgens de politie is het onderzoek naar dit voorval nog in volle gang. Zo worden er camerabeelden bekeken en moet er nog worden beoordeeld of de identiteitskaart wel of niet vervalst is. Ook is er bij de aanhouding een auto gevonden met spullen die nog moeten worden onderzocht.

Valse identiteitskaart

Volgens de SPAR-eigenaar gingen de verdachten niet heel slim te werk. “Bij het ophalen van een pakket moet je je altijd legitimeren”, vertelt de ondernemer. “Deze mannen zeiden dat ze een pakket voor iemand die ze kennen kwamen ophalen en lieten een ID-kaart zien op hun telefoon.”

Bij het zien van de legitimatie gingen er direct alarmbellen af bij de winkeleigenaar. Vooral omdat dit in februari ook al eens was gebeurd. Toen had de eigenaar in samenwerking met de politie ook al een groep jongeren in zijn winkel laten oppakken voor identiteitsfraude.

“Het was weer heel duidelijk nep. En de naam was ook duidelijk geknipt en geplakt in Paint of iets dergelijks”, aldus de SPAR-eigenaar.

“Wat vooral opviel was dat hun bekende, voor wie ze het pakketje kwamen halen, volgens de identiteitskaart niet in Breda woont, maar in Hoorn. Dat is toch gek. Als je aan de andere kant van Nederland woont ga je niet in Breda een pakket laten bezorgen."

Tijd rekken

Dit was voor hem reden genoeg om tijd te rekken. “Het voorval kwam me te bekend voor.” De eigenaar zei tegen de verdachten dat hun pakketje er nog niet was en dat ze over een kwartiertje terug moesten komen. In de tussentijd zocht hij op internet snel de vrouw op van wie het pakketje zou zijn. “Ik belde haar op en vroeg of ze inderdaad een pakket bij ons had laten bezorgen. Ze zei dat ze hier niks mee te maken had, maar dat ze wel wist dat er vaak mensen op haar naam pakketten bestellen.”

Het slachtoffer was volgens de ondernemer erg blij dat hij belde. “Ze zei dat we haar een paar honderd euro’s en ellende hebben bespaard. Daar zijn we blij mee.”

De winkeleigenaar schakelde de politie op en vertelde dat er over een kwartier twee mannen in zijn winkel identiteitsfraude kwamen plegen. “In de Ginnekenstraat werden de verdachten uiteindelijk opgepakt”, weet de eigenaar.