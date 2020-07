Omroep Brabant duo gaat af als een gieter in spelshow: 'Man man man, we wisten niets!'

Wie wel eens naar de spelshow 2 voor 12 van de VARA heeft gekeken, weet dat de vragen af en toe knap lastig zijn. Maar trots als ze zijn, gingen Omroep Brabant-presentatoren Maarten Kortlever en Kristian Westerveld vol goede moed richting Hilversum. Ronde één wonnen ze op spectaculaire wijze, maar toen keerden hun kansen: 'We gingen af als een gieter.'

Als braafste jongetjes van de klas zaten Kortlever en Westerveld vrijdag klaar achter de welbekende desk. De taakverdeling: Kortlever beantwoordde de vragen uit het hoofd en Westerveld was de opzoeker. Tenminste, dat was de bedoeling. 'Ik moest vaker dan mij lief was, toegeven dat ik het antwoord nog even schuldig moest blijven', vertelt Kortlever. En dat betekende dat het stapeltje zoekopdrachten van Westerveld bleef groeien. 'En met mijn multifocale bril en een klein zoekschermpje schoot dat ook niet op', bekent Westerveld.

Hulp

Angstig werd zo nu en dan in de camera gekeken, om de kijker om hulp te vragen, zo leek het. Want waar ze in de eerste ronde het woord met slechts een enkele letter ontcijferde, viel dat in de tweede ronde ronduit tegen. 'Als je van de vragen al niks bakt, wordt het woord natuurlijk al helemaal niks!' Limbodansen en de amateurvoetbalvereniging de IJsselmeervogels wisten de mannen nog wel, maar bij de Kampense schilder Hendrick Avercamp gingen ze nat. 'Je zou denken dat we als dj's de Ramones ook hadden kunnen weten', zegt Westerveld.