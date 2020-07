Op het puntje van de stoel bij start Formule 1-seizoen: onze kenners geven hun mening

Max Verstappen op het circuit van Spelberg vergroot

Het wordt een mooie zondagmiddag voor de vele duizenden Brabantse Formule 1-fans. Want met een vertraging van vier maanden door de coronacrisis, gaat het seizoen alsnog beginnen met een race in Oostenrijk. Wat gaat er gebeuren? Onze kenners geven hun mening.

De coureurs beginnen in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Publiek is daar niet welkom. Op dit moment zijn er acht races in Europa gepland maar gedurende het seizoen komen er hoogstwaarschijnlijk nog wedstrijden bij.

Onze Formule 1-kenners zijn:

Nardje Berk uit Helmond, met zijn leeuwenpak de mascotte van de Formule 1

“Normaal was ik in mijn leeuwenpak in Oostenrijk geweest bij de start van de Formule 1. De sport is mijn lust en mijn leven en ik reis regelmatig naar races. Samen met mijn leeuwenpak om er daar een feestje van te maken. Nu door het coronavirus kan dat natuurlijk niet, dus wordt het thuis voor de buis. Dat is wel jammer, maar ik ben blij dat de wedstrijden gewoon door kunnen gaan. Mensen willen sport zien!

Rik Spekenbrink uit Den Bosch, Formule 1-volger voor het AD

“Het wordt een uniek seizoen met allerlei dingen die voor het eerst gaan plaatsvinden. Zo weet je nu bij het begin nog niet hoe lang het seizoen gaat duren. Nee, dit seizoen ga je noot vergeten. Op dit moment zijn acht races zeker, daar gaat Max er minstens twee van winnen. Komen er meer races, dan wint hij er ook meer. Hij heeft een redelijke kans om wereldkampioen te worden.”

Stephane Kox uit Eindhoven, autocoureur

“De uiteindelijke winnaar is wel een echte wereldkampioen. Want winnen is altijd moeilijk, ongeacht het aantal races. Misschien dat de coureurs voor zichzelf geen voldaan gevoel hebben als de agenda beperkt blijft. Corona gaat, denk ik, geen invloed hebben. Formule 1 staat op zo’n hoog niveau en ze hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen.”

Bas van Bodegraven uit Tilburg, oprichter van de Go Max fanclub met 155.000 volgers.

"Motorisch heeft Honda enorme sprongen gemaakt. Als de auto echt zo goed is als ik denk, en Max denkt dat ook, dat gaat hij veel races winnen. Misschien wel tien! Bovendien wil de eigenaar van Red Bull per se dat Max de jongste wereldkampioen aller tijden wordt en dat kan alleen nog dit jaar. Aan Max zal het niet liggen.”

We legden onze kenners in deze video ook vijf stellingen voor die zij op een schaal van 1 tot 10 moesten beantwoorden.

