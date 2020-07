Boeren doen aangifte tegen landbouwminister Carola Schouten en haar 'achterlijke beleid'

De colonne van trekkers op weg naar het politiebureau (Foto: Noël van Hooft). vergroot

Boeren trekken vrijdagmiddag in grote groepen naar politiebureaus in Cuijk en Helmond om aangifte te doen tegen minister Schouten. Ze zijn boos over de nieuwe veevoermaatregel en doen aangifte van dierenmishandeling.

Minister Schouten wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwit in veevoer te stoppen. Dat is volgens de boeren slecht voor het welzijn van de dieren. Daarom doen boeren door heel Nederland aangifte tegen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Bij Bavaria in Lieshout verzamelden zich vrijdagmiddag zo'n vijftien trekkers met boeren uit de regio Gemert. Onder begeleiding van politie reden de trekkers richting Helmond.

In Helmond kregen de boeren uit Gemert gezelschap van collega's uit Deurne . Ze parkeerden al hun trekkers op een pleintje vlak achter het politiebureau. Daar mocht slechts een iemand naar binnen om aangifte te doen. Op verzoek van de boeren, mochten er uiteindelijk twee mensen naar binnen.

De Gelderlander meldde dat boeren zich ook in Cuijk verzamelden om aangifte doen.

En dat de boeren boos zijn is wel te merken. ‘'Wij doen aangifte tegen het achterlijke beleid van minister Schouten’', laat een van de boeren weten. Een andere boer heeft op zijn trekker een bord met de tekst 'Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is grootste trut van Nederland?' hangen.

