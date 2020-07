'Wij blijven thuis', Oosterhout presenteert doe-boek voor vakantie in het rond het huis

Een stapel met Oosterhoutse doe-boeken voor vakantietips in en rond het huis. (foto: Raoul Cartens) vergroot

Door de coronacrisis gaan veel wilde buitenlandse vakantieplannen komende weken niet door. We zoeken het dit jaar in de buurt. In Oosterhout werd vrijdag daarom het 'Wij Blijven Thuis Vakantieboek' gepresenteerd, waarmee de inwoners van die gemeente in en rond huis hun vakantiegevoel kunnen bevredigen. "Het boek is bedoeld voor alle inwoners, van 4 tot 100 jaar", licht mede-initiatiefnemer Robert Luttikholt toe.

De eerste exemplaren gingen naar groep 7 van speciale basisschool De Wissel, ook omdat hun leraar een verhaal voor het doe-boek heeft geschreven. Maar het 80 pagina's dikke boek heeft veel meer dan verhalen. Ook staan er wandel- en fietstochten, puzzels, rebussen, recepten en foto’s in.

In de video hoor je wat het boek interessant maakt voor jong en oud.

In het Het Groot Oosterhouts Wij Blijven Thuis Vakantieboek staan ook typische lokale verhalen, zoals over over Bombast en Mooie Keetje. Ook geeft het tips om deze zomer bijzondere Oosterhoutse plekken te ontdekken. Communicatiebedrijf Reach Brand Storytellers bracht afgelopen weken schrijvers, tekenaars en ontwerpers bij elkaar.