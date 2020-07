Op jacht naar 'het grote geheim': wie verklapt wie de nieuwe commissaris van de Koning wordt?

Nico Heijmans (SP) wil niets kwijt. vergroot

Vrijdagavond is er na maanden speculatie eindelijk witte rook: om kwart over zes wordt bekend wie de nieuwe Brabantse commissaris van de Koning wordt. In het provinciehuis in Den Bosch kwamen de leden van de Provinciale Staten vrijdagochtend bijeen om in het geheim om te vergaderen over wie het worden moet. De Statenleden weten 'het' dus al, maar of ze ook iets kwijt willen? Omroep Brabant ging op onderzoek.

Ron Vorstermans Geschreven door

De bekendmaking van de nieuwe commissaris van de Koning is live te volgen op de website en socialmediakanalen van Omroep Brabant. De livestream begint om ongeveer tien over zes.