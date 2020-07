Crisis compleet bij NAC; na trainer ook technisch manager ontslagen

Na trainer Peter Hyballa heeft NAC vrijdag ook technisch manager Tom van den Abbeele op straat gezet. Beide heren hadden al een tijdje onenigheid en moesten dat oplossen van algemeen directeur Mattijs Manders. Dat lukt ze niet en nu heeft de Bredase club hen allebei ontslagen.

Aanleiding voor de problemen is een vernietigend interview dat Peter Hyballa onlangs gaf. Daarin maakte Duitser de technisch manager met de grond gelijk. Directeur Mattijs Manders wilde dat beide heren de ruzie oplosten, maar dat lukte hen niet.

Vertrouwen

Hyballa had bij NAC nog een contract voor een jaar en de Belg Van den Abbeele nog twee jaar. NAC wil niet nader ingaan op de ontslagen. Directeur Manders meldt wel: "Aankomend seizoen wordt een belangrijk seizoen voor NAC. Aan de vooravond hiervan dienen wij het volste vertrouwen te hebben in ieder onderdeel van de organisatie. Hierdoor hebben wij deze moeilijke beslissing moeten nemen in het belang van de toekomst van NAC."