De kans op drieling Juul, Fem en Mats was één op acht miljoen dus Boerdonkse boer bijzonder blij

Gerrit Swinkels (links) met zoon Pieter en kleinzonen bij de drie pasgeboren kalfjes. vergroot

Drie op een rij voor boer Pieter Swinkels. Zaterdagochtend schonk koe Tonny op zijn boerderij in Boerdonk het leven aan een drieling. De kans dat zoiets gebeurt, is één op acht miljoen. "Nee, geen beschuit met muisjes, daar zijn we te nuchter voor. We drinken er wel een glas melk op", klinkt het lachend aan de telefoon.

De drie kalveren Juul, Fem en Mats blaken van gezondheid. Ook moeder Tonny staat er fris bij, vertelt Josine van Hoof. Ze zat aan keukentafel met haar kinderen toen om kwart voor acht partner Pieter belde. "Je moet echt komen kijken", klonk het met enige opwinding.

Laarzen aan

Josine, Pim (5), Lars (3) en Ties (bijna 1) schoten in hun laarzen en holden naar de stal. Daar waren Pieter en zijn vader Gerrit al druk doende met de bevalling. Aanvankelijk voelde Pieter vier hoefjes. Josine: "Een tweeling dachten we eerst, dat gebeurt vaker. Toen plots nummer drie ter wereld kwam."

Vader Gerrit

Hoe bijzonder de drieling is, weet vader Gerrit Swinkels maar al te goed. Hij is al meer dan vijftig jaar boer en had zoiets niet eerder beleefd. Hoewel, tot voor kort. Want in september 2017 kwam er op de boerderij ook een drieling kalveren ter wereld. "We gaan nooit op vakantie en toen waren we net een paar dagen weg", zegt Josine. Vader Gerrit zorgde als invaller voor een vlekkeloze bevalling. Ook de toegesnelde veearts destijds, had zoiets nooit gezien.

Stikstof en eiwit

Toeval of vruchtbare Boerdonkse grond? De familie Swinkels maakt zich daar niet al te druk over. Ze zijn gewoon erg blij dat moeder en kalveren gezond zijn. Dat telt. Ook de familie Swinkels zit middenin een discussie is over de omvang van de veestapel en het stikstofbeleid in Nederland. Komen drie kalveren tegelijk dan wel gelegen? Josine: "Het gaat om twee vaarsjes en een stiertje. Die laatste gaat geen melk geven dus die doen we weg. De helft van onze kalveren gaan sowieso van de hand om binnen de vergunningsnorm te blijven."

Dat minister Carola Schouten van Landbouw nu de hoeveelheid eiwit in het veevoer wil verminder om de uitstoot van stikstof tegen te gaan, vindt geen genade in de ogen van de familie Swinkels. "Dierenmishandeling", klinkt het vanuit Boerdonk. "Deze kalfjes hebben keihard eiwitten nodig om aan te sterken en uit te groeien tot gezonde koeien", zegt Josine. Dus op hoeve Swinkels zal er komende weken geen dieet worden doorgevoerd.