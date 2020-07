Peter overleed aan coronavirus en daarom gaan broers zijn gouden kever opknappen voor zijn zoon

De gebroeders van der Zanden, verzot op oude Volkswagens, met de overleden Peter (midden), Albert en Ad (rechts). vergroot

Peter van der Zanden (58) uit Uden overleed 31 maart aan het coronavirus. Zijn broers Ad en Albert zijn nu een inzamelingsactie begonnen om Peters oude Volkwagen Kever op te knappen en te schenken aan diens zoon Luuk die maandag voor de eerste keer op moet voor zijn rijbewijs.

Frits van Otterdijk Geschreven door

"Onwerkelijk en niet te begrijpen", zo omschrijft Ad van der Zanden het overlijden van zijn oudste broer Peter. De klap is hard aangekomen in de familie. Drie maanden na zijn uitvaart, waarbij een erehaag werd gevormd met oude Volkswagens, is de pijn nog groot.

Want Volkswagen was het lievelingsmerk van Peter. Hij was zelf de trotse eigenaar van een gouden kever. Een wagen die zowat vergroeid is met de hele familie. Want ook broers Ad (kever cabriolet) Albert (Type 3 stationcar) zijn fanatieke supporters van oude Volkswagens.

Als een soort eerbetoon willen Albert en Ad die gouden auto nu opknappen voor zoon Luuk die zijn vader veel te vroeg verloor. Ad: "Die auto mag niet meer uit de familie want ook Luuk is intussen besmet met het kevervirus. Komende maandag mag hij voor de eerste keer op voor zijn rijbewijs."

Binnen de familie Van der Zanden leeft de hoop om de gouden kever op te knappen voor 18 maart 2021. Op die datum wordt Luuk 18 jaar en het zou een mooi symbolisch gebaar zijn naar de overleden Peter. En aan de achtergebleven leden van het gezin: partner Dorothée, dochter Bregje en de zonen Niels en Luuk. Maar tijd en geld ontbreken. Daarom zijn Ad en Albert een inzamelingsactie begonnen. Ze zoeken voor hun crowdfunding niet alleen donateurs, ook bedrijven en liefhebbers die in de praktijk een handje willen helpen met de restauratie kunnen zich melden.

"De auto rijdt nog wel maar er zit geen APK meer op", zegt Ad. En alle kleine dingen bij elkaar, zal het nog een hele klus zijn om de auto op te knappen." Het doel is om 10.000 euro in te zamelen. Na twee weken staat de teller op ruim 3200 euro. "Een hele mooie start, hartverwarmend", noemt Ad dat.

Alle kennis en kunde is welkom, zeggen de broers die daarbij ondersteund worden door een grote groep keverliefhebbers in de omgeving van Uden en Oss. De drie broers waren bekende gezichten op iedere bijeenkomst rondom oude Volkswagens. Daar is nu Peter tussenuit gevallen maar het ziet ernaar uit dat zoon Luuk het stuur zal overnemen.