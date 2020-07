Auto slaat over de kop en vat vlam in Etten-Leur

De auto in Etten-Leur vloog in brand (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

Een auto is zaterdagmiddag over de kop geslagen en in brand gevlogen op de Strijpenseweg in Etten-Leur. Dit gebeurde rond twee uur.

De automobilist zou lichtgewond zijn. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken, laat een ooggetuige weten. "Vermoedelijk kwamen twee wielen van de auto in de berm terecht en sloeg de auto na een stuurcorrectie over de kop."

'Hier gebeuren wel vaker ongelukken'

De auto is door de vlammen volledig verwoest. Het ongeluk gebeurde op een punt waar volgens de ooggetuige wel vaker ongelukken gebeuren.

vergroot