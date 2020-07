Je auto laten zegenen voor een veilige reis: 'Na mijn ongeluk doe ik dat nu ieder jaar'

"Dat allen die gebruikmaken van dit voertuig hun reis veilig en zonder zorg vertrekken." Zo besprenkelt pastoor Maickel Prasing auto's van Hoevenaren met wijwater. Een gebruik dat het dorp al bijna 100 jaar kent. Nu de zomervakantie er door de coronamaatregelen anders uitziet, komt zo'n zegening misschien wel extra van pas. "Als je de auto meer gebruikt is het des te mooier om hem hier te kunnen laten zegenen."

"Met een gezegende auto voorkom je geen ongelukken", benadrukt pastoor Prasing. "We zegenen in principe de mensen en niet de auto's." Door de maatregelen spettert het wijwater zaterdagmiddag echter wel op de auto's en niet op de bestuurders.

De auto mag dan misschien niet ineens gevrijwaard zijn van een ongeluk, de zegening is wel bedoeld om het grote aantal verkeersongevallen te verminderen. "Het drukt uit dat we allemaal onze verantwoordelijkheid willen nemen om voorzichtig aan het verkeer deel te nemen", aldus Prasing.

In de video zie je waarom Hoevenaren hun auto laten zegenen.

Een paar minuten later zitten de gelovigen toch net even lekkerder achter het stuur. "Ik heb het vertrouwen dat Christoffel mij beschermt, mits ik mezelf goed gedraag op de weg", vertelt een van hen. Concrete plannen zijn er nog niet, maar zijn autovakantie in Nederland kan beginnen.